Probabili formazioni Napoli-Cagliari: tre ballottaggi per Gattuso, Mertens verso la panchina! [GRAFICO]

Ultime calcio Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Napoli-Cagliari.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

QUI NAPOLI

Nel 4-2-3-1 di Gattuso confermato Alex Meret in porta, con linea difensiva formata da Di Lorenzo-Manolas-Koulibaly-Mario Rui. In mezzo rientra Fabian al fianco di Diego Demme, mentre sono confermati Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Victor Osimhen. Tre i ballottaggi: MarioRui, Politano ed Osimhen in vantaggio su Hysaj, Lozano e Mertens.

QUI CAGLIARI

Semplici arriverà a Napoli con un 3-5-2 di qualità, con Vicario in porta ed il terzetto Ceppitelli-Godin-Carboni davanti a lui. Sulle fasce Nandez e Lykogiannis, al centro Duncan e Deiola. Nainggolan trequartista alle spalle di JoaoPedro e Pavoletti. Due i ballottaggi: Vicario in vantaggio su Cragno in porta, Pavoletti su Simeone per uno dei due posti in attacco.