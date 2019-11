Probabili formazioni Napoli-Bologna, Gazzetta: Fabian in panchina! Rientrano Callejon ed Insigne [GRAFICO]

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Bologna, gara che si terrà domani sera al San Paolo alle ore 18.

Probabili formazioni Napoli-Bologna Gazzetta

Qui Napoli -Nel 4-4-2 di Carlo Ancelotti un solo cambio in difesa dopo Liverpool, con Giovanni Di Lorenzo che arretrerà nella linea difensiva al posto di Nikola Maksimovic. Confermati Manolas, Koulibaly e Mario Rui, così come Allan e Zielinski a centrocampo: completeranno il reparto Elmas e Callejon. In attacco rientra Lorenzo Insigne, farà coppia con Dries Mertens. Solo panchina per Lozano e Fabian.

Qui Bologna - In panchina ci sarà il vice Tanjga, ma nelle intenzioni di Mihajlovic c’è un 4-2-3-1 comandato dall’ex Napoli Blerim Dzemaili: agirà nei tre trequartisti, con Orsolini e Sansone sulle fasce, alle spalle di Palacio. Poli e Medel faranno da diga davanti alla difesa, con Tomiyasu, Bani, Danilo e Krejci schierati davanti a Skorupski.