Gazzetta - Koulibaly out contro l'Inter: il difensore azzurro non è al top della forma

Ultimissime notizie Napoli - Gennaro Gattuso punta sulla Coppa Italia per ripartire dopo il passo falso in campionato contro il Lecce. Il tecnico della SSC Napoli rivoluziona la formazione titolare che questa sera scenderà in campo contro l'Inter nella semifinale di andata del torneo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ha riconosciuto le proprie colpe, Gattuso, per le scelte di formazione. E, stasera, proverà a affidarsi all’usato garantito. Cioè a quei giocatori che potranno garantirgli la prestazione sia sul piano fisico sia su quella della motivazione. E, dunque, tirerà dentro Dries Mertens e Kostas Manolas e lascerà fuori Kalidou Koulibaly. E’ bene chiarire, però, che l’esclusione del difensore senegalese non è una bocciatura: resterà fuori, perché non è ancora nella migliore condizione di forma. E all’Inter non si possono concedere vantaggi, perché di per sé è già forte così. Avranno un bel da fare, Manolas e Maksimovic per controllare l’adrenalina accumulata da Lautaro, per le 2 giornate di squalifica scontate in campionato. L’assenza del difensore greco s’è avvertita parecchio, la scorsa domenica".