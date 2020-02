Probabili formazioni Gazzetta Napoli-Torino: chance Elmas, Insigne e Fabian rischiano la panchina! Si rivede Meret [GRAFICO]

Serie A - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta le probabili formazioni di Napoli-Torino, che si terrà domani sera alle 20.45.

Probabili formazioni Gazzetta Napoli Torino

QUI NAPOLI

Nel 4-3-3 di Gattuso potrebbero rivedersi Elseid Hysaj ed Allan tra difesa e centrocampo: l’albanese potrebbe giostrare a sinistra, il brasiliano sul centrodestra. In porta torna Alex Meret, difesa completata da Di Lorenzo-Manolas-Maksimovic. Out Fabian, con Allan potrebbero agire Demme e Zielinski. In attacco Milik sostituirà Mertens, ai suoi lati chance per Politano ed Elmas. Quattro ballottaggi: Hysaj in vantaggio su Mario Rui, Demme e Zielinski in vantaggio su Lobotka, Elmas in vantaggio su Insigne.

QUI TORINO

Moreno Longo prepara il 3-5-2 da presentare al San Paolo, con un solo ballottaggio rappresentato da Bremer e Lyanco, con il primo favorito. Davanti a Sirigu, con Bremer, agirebbero Nkoulou ed Izzo; sulle fasce laterali De Silvestri-Ansaldi, trio centrale con Baselli-Rincon-Lukic. In avanti Belotti e Zaza, in panchina l’ex Napoli Verdi.