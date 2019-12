Gattuso al Napoli, Repubblica: presentazione forse già domani pomeriggio! Vertice a Roma ADL-Ancelotti per concordare modalità addio

Calciomercato Napoli - Il sipario calerà salvo colpi di scena in ogni caso, per Carlo Ancelotti. Quella di stasera al San Paolo ( ore 18,55) contro il Genk sarà infatti quasi sicuramente la sua ultima partita sulla panchina del Napoli, la cui crisi è stata gestita fino all’ultimo in maniera caotica, istintiva e per nulla razionale da Aurelio De Laurentiis, che si è deciso a rompere gli indugi in colpevole ritardo e proprio nel momento meno opportuno: alla vigilia della partita più importante dell’intera stagione.

Il futuro del Napoli sarà di Rino Gattuso, che ha subito accettato l’offerta di De Laurentiis ( ultimo ostacolo i soliti diritti di immagine). Lo conferma Repubblica in edicola.

Presentazione Gattuso-Napoli, forse già domani pomeriggio