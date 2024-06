Presentazione Conte, spettacolo e sorprese domani a Palazzo Reale: cosa filtra

Presentazione Antonio Conte: sarà domani il grande giorno presso Palazzo Reale. Si prevede un grandissimo evento con oltre 100 giornalisti accreditati e in totale circa 400 invitati con volanti della polizia a presidiare entrambi gli ingressi.

Presentazione Antonio Conte: evento spettacolare a Palazzo Reale

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, non mancheranno le sorprese anche per il neo tecnico azzurro: