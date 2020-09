"Prendere o lasciare", ultimatum Roma al Napoli per Milik: 25 milioni in 5 anni. Si attende il via libera di ADL

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive su Arek Milik: "Come già successo venerdì contro il Pescara, non saranno convocati Milik, Ounas e Llorente perché considerati “fuori dal progetto”. Messi ai margini del gruppo in attesa che venga trovata una destinazione, soprattutto per il polacco che è ancora convinto di rientrare nel progetto tecnico della Juventus di Pirlo. Così non è ed il presidente De Laurentiis ha chiesto ad alcuni agenti di trovargli una soluzione all’estero, soprattutto in Premier, dove c’è il Tottenham di Mourinho che cerca un’attaccante con le caratteristiche di Milik. Nel frattempo il ds Giuntoli sta proseguendo la trattativa con la Roma per la cessione dell’attaccante 26enne che ha il contratto a scadenza giugno 2021. L’affare verrà chiuso appena il presidente De Laurentiis darà il suo assenso all’offerta di 25 milioni pagabili in 5 anni. “Prendere o lasciare” è stata questa l’ultima parola del club di Friedkin, nel momento in cui il Napoli ha deciso di escludere Under dall’operazione. L’esterno turco aveva chiesto un ingaggio da 3 milioni annui (per 5 stagioni) ed è una cifra che il Napoli non può garantirgli a causa della necessità di ridurre pesantemente il monte ingaggi".