Possibile nuovo incontro tra Manna e Giuffredi per il caso Di Lorenzo: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caso Di Lorenzo:

"Potrebbe esserci un altro incontro tra il direttore sportivo, Giovanni Manna, e il procuratore del capitano, Mario Giuffredi, ma la volontà di Di Lorenzo, al momento, non lascia aperto alcuno spiraglio di mediazione. L’intrigo resta complicato e forse solo un’offerta proveniente dall’estero potrebbe sbloccarlo. La cifra dovrebbe ovviamente essere alta, non meno di 25 milioni, ma una valutazione ufficiale del Napoli non c’è: Di Lorenzo è stato definito incedibile con una nota ufficiale che ha ricordato il contratto in scadenza nel 2028 e quindi non è mai stato fatto un prezzo".