Possesso sterile e avvio ripresa da incubo, Il Mattino: Napoli condizionato dagli errori a Bergamo

Ultime calcio Napoli - L'Atalanta vince e allunga a più 15, finisce qui la corsa Champions League del Napoli ormai lontanissimo dal quarto posto a nove giornate dalla fine del campionato.

Gattuso

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Da incubo l'avvio di secondo tempo, l'Atalanta parte convintissima e sorprende il Napoli che nella prima frazione aveva tenuto bene il campo senza rendersi però mai pericoloso in attacco. Gli azzurri ricominciano malissimo, Fabian Ruiz perde palla in uscita poco fuori dall'area di rigore, cross immediato di Gomez (15esimo assist) e colpo di testa vincente di Pasalic a due assi da Meret. Un gol che giunge all'improvviso, al primo errore di squadra della formazione di Gattuso. Poco dopo arriva il raddoppio con Gosens. Il Napoli esibisce nei primi 45 minuti un buon palleggio, il possesso è degli azzurri che cambiano in continuazione il fronte d'attacco ma non riescono poi a sfondare negli ultimi venti metri. Uscita pulita dalla difesa, buoni movimenti di centrocampisti ed attaccanti per ricevere il passaggio, manca però precisione nell'ultima giocata e rapidità nello spostare il pallone negli ultimi venti metri. E così il giro palla si dimostra sterile perché gli azzurri non riescono mai a tirare nello specchio della porta avversario e a impensierire Gollini, chiamato a un solo vero intervento decisivo sull'incursione di Lozano e messo in difficoltà con un tiro da fuori di Mario Rui (sulla ribattuta segna Milik ma in fuorigioco). Entra Lozano e parte fortissimo, va via tra i difensori dell'Atalanta e viene bloccato in uscita da Gollini e poi crea altri momenti di apprensione alla difesa bergamasca".