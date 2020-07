Positivo al Parma, il primo in Serie A. CorSera: squadra isolata ma oggi si gioca

Ultime calcio - È scattata ieri mattina la prima quarantena «soft» del campionato di calcio di serie A: un membro non giocatore del Parma (completamente asintomatico e in buona salute, ha precisato la società) è risultato positivo ai test Covid-19 che vengono effettuati a tutto lo staff delle squadre professionistiche ogni quattro giorni.

Collecchio

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Immediata l’applicazione delle norme previste dalla circolare emanata lo scorso 12 giugno dal Comitato tecnico scientifico: il positivo è in isolamento assoluto domiciliare, giocatori e staff sono stati invece sottoposti a test rapidi (tutti negativi) e resteranno confinati per 14 giorni nel ritiro di Collecchio, in stanze singole, consumando da soli i pasti e col divieto assoluto di tornare a casa e avere contatti con l’esterno. «Il caso è venuto fuori — spiega il tecnico Roberto D’Aversa, che aveva scoperto con il test sierologico di aver contratto il virus — e la cosa importante è che la persona non abbia sintomi e stia bene: seguiremo alla lettera il protocollo previsto e continueremo ad allenarci e giocare». In virtù delle Modalità Attuative approvate dal ministero della Salute il 18 giugno scorso, gli atleti saranno infatti liberi di allenarsi e continuare a partecipare alle partite in programma. Oggi — con i risultati che dovranno essere pronti almeno quattro ore prima del derby casalingo delle 19.30 contro il Bologna — atleti e staff verranno sottoposti a un secondo test rapido per la ricerca dell’Rna virale. Contrariamente a quanto diffuso da alcuni organi di informazione, eventuali positività non pregiudicheranno lo svolgimento del match".