CdM - Rivoluzione portieri Napoli, può arrivare un altro italiano

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al caso portieri per il Napoli. Ospina e Meret resteranno in azzurro? Quali sono le trattative in stato avanzato in questo ruolo? Ecco quanto riportato dal CdM:

"L’idea, a questo punto, sarebbe anche di andare su un numero uno di scuola italiana, magari affidabile e di talento: Gollini o Vicario. Gollini è reduce da una stagione in prestito al Tottenham dove è stato la riserva di Lloris ma anche il titolare di coppa tra Europa League, Conference League e Carabao Cup. Vicario, di proprietà del Cagliari ma ultima stagione ad Empoli. Venticinque anni compiuti, Vicario è arrivato tardi in serie A dove ha esordito con i sardi per poi affermarsi in questa stagione in Toscana. Adesso per lui c’è la fila visto che il club di Giulini è retrocesso in B e Vicario ha ampiamente fatto vedere di valere la categoria superiore. Difficile che il Napoli partecipi ad aste però un occhio su Vicario lo ha gettato da tempo".