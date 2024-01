Popovic-Napoli, è fatta! CorSport annuncia: beffati Bayern e City, andrà in prestito al Frosinone

Mercato Napoli. Colpo grosso in prospettiva del Napoli, che si assicura il talentuoso attaccante serbo Matija Popovic: classe 2006, il giocatore era seguito con grande interesse anche dal Bayern Monaco.

Ad annunciare il colpo Popovic per il Napoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Il Napoli ha chiuso anche l’ingaggio a zero del giovanotto serbo svincolato, Matija Popovic, 18 anni di talento messo in vetrina nel Partizan Belgrado e nell’Under 17 del suo Paese. Battuta una concorrenza notevole: lo volevano il Milan - con cui Popovic non ha trovato l’accordo - e ora il Bayern Monaco. In Serbia, raccontando la storia di questa stellina che non gioca da 10 mesi, hanno svelato anche l’interesse del Manchester City e del Bologna. Il club azzurro, però, non dispone dello slot per tesserare un extracomunitario e così l’operazione è stata completata in sinergia con il Frosinone. Dove sarà girato in prestito fino alla fine della stagione.