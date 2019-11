Polveriera Napoli, Gazzetta: De Laurentiis orientato a chiedere pene più severe per 5 calciatori: tra gennaio e giugno andranno tutti via

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive nel dettaglio quali calciatori saranno puniti più severamente degli altri da parte di Aurelio De Laurentiis. Il patron vuole fargliela pagare dopo aver comandato di fatto l'ammutinamento nel post-gara con il Salisburgo.

"In tanti si stanno già muovendo avendo attivato i rispettivi legali. Nella ricostruzione della notte dell’ammutinamento, sono stati individuati in Callejon, Mertens, Insigne, Allan, e Koulibaly i principali responsabili della disobbedienza. Ed è per loro che De Laurentiis è orientato a chiedere le pene più severe in attesa poi che si arriverà a giugno, al termine della stagione, per la resa dei conti. Loro cinque verranno messi sul mercato e ceduti al miglior offrente. I primi due sono a scadenza di contratto e potrebbero essere ceduti già sul prossimo mercato di gennaio".