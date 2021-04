Politano titolare, spera nella rivincita su Conte! Repubblica: Gattuso confida nelle motivazioni speciali sue e di un altro azzurro

Ultime notizie Napoli - Il portiere del Napoli David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. In campo, con l'Inter, ci andrà Alex Meret. Ne parla Repubblica.

"Il portiere friulano proverà a ripetere contro l’Inter e la Lazio la grande prestazione di febbraio allo stadio Maradona contro la Juve, quando fermò gli assalti di Ronaldo. Gattuso gli darà fiducia e confida nelle motivazioni speciali che avrà anche Politano, candidato per prendere il posto dello squalificato Lozano. L’attaccante mancino, già autore di otto gol in questo campionato, scenderà in campo da ex con i nerazzurri e spera di prendersi una rivincita su Conte, che a Milano non gli diede spazio"