Gazzetta - Varata la formula salva campionato: si parte il 2 maggio con due mesi off-limits, slitta la Coppa Italia

Ultimissime calcio Napoli - Playoff Serie A: l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a tracciare uno scenario quasi definitivo per la nostra serie A:

"Quindi, ricominciamo quando si può, anche ovviamente a porte chiuse, e concentriamo tutto in due mesi. Si è cominciato a ragionare sulle date: ripartenza sabato 2 maggio, conclusione 28 giugno. Una maratona quasi in apnea. Fra weekend e turni infrasettimanali si arriverebbe a quota 17 caselle. Dodici - 9 domeniche e 3 turni infrasettimanali - servirebbero per il campionato, 5 potrebbero essere lasciate all’Europa League e alla Champions. Che potrebbero cominciare a muoversi a fine aprile, magari con sfide secche in campo neutro per risparmiare un turno. L’idea di final four taglierebbe ancora il copione. Certo sarebbe tutto faticosissimo. Quanto alla coppa Italia, dovrebbe traslocare all’inizio della prossima stagione: in questo calendario ipotetico non c’è posto neanche per uno spillo".

"Certo nessuno è in grado di dire se questa volontà di riprendersi, questa soluzione salva campionato potrà essere adottata. Siamo stati scavalcati troppe volte e la realtà si è presa in gioco di tutte le capriole fatte per raddrizzare i calendari. Quanto all’ipotesi playoff/playout, una delle tre soluzioni proposte alla Lega da Gravina, riscuote un prudente interesse ma solo come alternativa «estrema» se non si riuscisse a giocare tutte le partite. E poi il problema è la declinazione di questo tipo di soluzione: l’idea di lavoro della Roma è quella di un playoff scudetto a 12 (con playout a 8) o a 6, ovviamente una strada che non piace all’Atalanta; quella del Bologna di organizzare tre fronti: per il titolo/Champions, per l’Europa League, per il fronte salvezza-retrocessione. In modo da tenere tutti i club al lavoro. Lazio, Inter e Parma sono per salvare comunque la stagione. Sul come, cioè sulla variante playoff, si preferisce aspettare ancora qualche giorno".