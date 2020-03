Repubblica - Serie A, l'ipotesi playoff per lo scudetto piace a pochi! Gravina suggerisce di concludere il campionato a settembre

La Serie A naviga nell'incertezza più totale. I club sperano di tornare a giocare entro il 9 maggio giocando praticamente ogni tre giorni, terminando così il campionato prima del 30 giugno. Un limite che potrebbe essere valicato qualora la UEFA proprogasse la scandeza dei contratti dei giocatori di circa dieci giorni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"A livello di campionato, si lavora a ipotesi alternative per la A: far accettare l’idea dei play off, che però piace a pochi. Ieri Gravina ha suggerito di concludere il campionato a settembre. Se non si riuscisse, retrocessioni congelate e Serie A a 22 nel 2020/21".