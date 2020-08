Pirlo ha scelto Dzeko, CorSera: Milik andrà alla Roma con Under in azzurro

Ultime calcio Napoli - La matassa più intricata del mercato si sta faticosamente dipanando. Se si scioglierà completamente porterà Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under (forse accompagnato da Riccardi) al Napoli.

Milik

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Nelle ultime ore un nodo è stato sbrogliato: Milik sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento alla Roma. Si era promesso alla Juve, ma i bianconeri non sono riusciti a trovare l’accordo con il Napoli; all’inizio il polacco ha vissuto il possibile trasferimento in giallorosso come una diminutio, però i suoi agenti gli hanno fatto capire che l’occasione è comunque eccellente. Non è stato invece raggiunto l’accordo tra le due società e questo al momento è il punto su cui si è incastrata la mega-operazione. Il Napoli valuta Milik 40 milioni benché abbia il contratto in scadenza nel 2021, la Roma non ha alcuna intenzione di aggiungere cash al trasferimento in azzurro di Under. Anzi. La questione da definire riguarda anche la valutazione da attribuire ai giocatori inseriti nell’affare, considerando pure il fatto che il club giallorosso deve girare all’Istanbul Basaksehir il 20 per cento di quanto incassato dalla cessione del turco. Nell’operazione potrebbe entrare Riccardi, classe 2001, talentino della Roma che già guadagna 500 mila euro a stagione e non sembra però troppo convinto del trasferimento a Napoli. Se tutto questo si risolvesse, l’affare complessivo sarebbe in discesa: Juve e Roma hanno una base di accordo per il trasferimento di Dzeko a 12 milioni e il centravanti ha già dato il consenso senza chiedere né prolungamento di contratto (ce l’ha fino al 2022), né aumento d’ingaggio (7,5 milioni netti a stagione)".