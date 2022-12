Pioli: "Scudetto? Ci crediamo, possiamo vincere tutte le gare. Faremo i complimenti al Napoli solo in un caso"

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L'allenatore del Milan ha parlato della corsa scudetto che vede i rossoneri alle spalle del Napoli e non solo.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport:

Pronto a lanciare la sfida al Napoli?

«Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono fortissime: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Siamo in corsa su quattro fronti, l’obiettivo è vincere un trofeo».

Champions compresa?

«La Champions è sempre stata la casa del Milan, è impossibile qui non avvertirne il fascino. Ed è normale essendo l’allenatore di questo club avere l’ambizione di tornare a essere protagonisti in Europa. Possiamo pensare di compiere un altro step solo se tutti insieme alziamo il livello delle prestazioni, della qualità, dell’attenzione. Così potremo superare anche il Tottenham».

Sarete più forti dopo il mercato di gennaio?

«So che ora cominceranno le domande sul tema ma i nostri acquisti saranno i giocatori che oggi sono infortunati e che recupereremo. Resto assolutamente convinto della qualità del nostro gruppo. E ripeto, al completo abbiamo le potenzialità per vincere ogni singola gara».