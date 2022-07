Petagna-Monza, nuovo incontro per chiudere: operazione da quasi 20 milioni, De Laurentii pone una condizione

Calciomercato Napoli. Ore caldissime in casa azzurra: anche Andrea Petagna è vicino a lasciare la maglia del Napoli per approdare al Monza.

Di Petagna e delle trattativa tra Napoli e Monza ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, rivelando anche le cifre messe sul piatto dalla società biancorossa:

Adriano Galliani e l'agente di Petagna, Beppe Riso, sono d'accordo su tutto. In queste ore, preparano l'incontro con De Larentiis che vuole per forza inserire come clausola per il riscatto la permanenza in serie A del Monza. E il Napoli apre a questa opzione, a patto che aumenti la quota relativa al prestito annuo: 4 milioni. Con riscatto fissato a 15.