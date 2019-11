Pescara, Palmiero: "Napoli senza regista? In ritiro non mi hanno ritenuto pronto. Mi auguro di tornare, ma sembra impossibile"

Ultimissime calcio Napoli - Luca Palmiero, centrocampista del Napoli prestato al Pescara, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport.

Lei è venuto a Pescara anche su consiglio di Insigne: Lorenzo subito dopo è tornato al Napoli e non si è più mosso, lei farà lo stesso?

«Me lo auguro, però mi sembra difficile, per non dire impossibile»

Al Napoli forse manca un giocatore con le sue caratteristiche… .

«Anche se fosse, quest’estate in ritiro mi hanno valutato ed evidentemente non mi hanno ritenuto pronto. Quindi, io darò sempre il massimo, però non faccio voli pindarici e sono concentrato solo sul Pescara»

Palmiero