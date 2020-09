"Perché non ci date Veretout e gli extra li aggiungiamo noi?". Controproposta Napoli per Milik alla Roma: la risposta giallorossa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"Il Napoli prenderebbe Ünder, concederebbe Milik, e aspetterebbe anche un conguaglio da 20 milioni che già si è andato riducendo a quindici: proposta della Roma, vi concediamo un «primavera» il centrocampista Edoardo Bove; risposta, vediamo ma è difficile trovarne uno che possa valere tanto; controproposta: perché non ci date Veretout e gli extra li aggiunge il Napoli? E sarebbero mutati (ancora) gli scenari, in questo caso, si sarebbe dovuto riscrivere questo romanzone popolare, sul quale è calato poi il silenzio dopo il no da Trigoria: Veretout non si tocca. Ünder ha quasi preparato le valigie e Milik forse le addirittura chiuse, inserendoci la password, per non farsi scappare via il sogno di ricominciare con un quinquennale: ma Suarez e Dzeko non si sono ancora espressi e dopo quel passo avanti, c’è stato un sabato di sosta forzata. Un giorno solo e poi si riparte..."