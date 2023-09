Perché il Napoli è finito nel mirino delle critiche? La spiegazione del CorSera

Il Napoli con 7 punti, solo uno in meno rispetto all’avvio dell’operazione-scudetto, al momento, è fuori dalla zona Champions, dove c’è invece il Lecce, neopromosso, come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Perché il Napoli è finito nel mirino delle critiche?

"Kvaratskhelia, protagonista dello scudetto, non fa gol dal 19 marzo 2023. Sei mesi sarebbero sufficienti per definire antica la flessione, e non certo determinata da Garcia, al quale il giocatore ha riservato anche un inedito gesto di stizza dopo la sostituzione col Genoa. L’astinenza di Kvara lo scorso anno faceva male al Napoli ma relativamente. Quella squadra non è mai dipesa dal singolo, neanche da Osimhen; questa di oggi si affida alla prodezza individuale, per ora difetta in gioco e idee"