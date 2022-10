Perché Cholito entra sempre a gara in corso? Tuttosport svela il segreto di Spalletti

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport spiega uno dei motivi per i quali Luciano Spalletti schiera sempre Cholito Simeone a gara in corso e quasi mai dal primo minuto finora:

"Nei 277 minuti disputati in maglia azzurra vanta la media gol di uno ogni 69' ed un dato relativo alle 9 apparizioni stagionali, con 4 reti all'attivo. Delle 9 gare in cui è stato utilizzato, soltanto in una Simeone è stato schierato dal primo minuto, mentre nelle altre 8 ha iniziato la sfida dalla panchina andando a bersaglio 4 volte. in definitiva, ha giocato 200' partendo da riserva e ha segnato 4 gol, uno ogni 50'. può essere questo un dato che suggerisca Spalletti di schierare Cholito sempre a gara in corso.e quando il risultato in bilico? Probabilmente sì"