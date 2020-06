"Per il resto, ci vediamo il 18": Tuttosport racconta il riferimento di De Laurentiis ai tre stipendi non corrisposti alla squadra

Ultime notizie Napoli - L’arrivo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al Training Center di Castel Volturno c’è stato, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"Invito del patron rivolto a tutta la squadra di non desistere e provare a puntare tutti gli obiettivi ancora in palio. «Per il resto, ci vedremo il 18 giugno»: avrebbe aggiunto il patron, con il chiaro riferimento ai tre stipendi già maturati e non ancora corrisposti, senza soffermarsi minimamente sulle multe in sospeso presso il Collegio Arbitrale e sul danno di immagine che potrebbe permettere al club di portare qualche calciatore in tribunale"