Per Conte e il suo staff arrivano belle notizie a chilometri di distanza

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alle gare degli azzurri impegnati con le nazionali:

"Per Conte e il suo staff arrivano belle notizie anche a tanti chilometri di distanza, soprattutto dalla Scozia, precisamente da Hampdem Park a Glasgow. Si è giocata giovedì sera Scozia-Polonia di Nations League, la Scozia ha perso 3-2, ma i due marcatori sono stati i due nuovi acquisti del Napoli Gilmour e McTominay. L’ex United aveva realizzato anche un’altra rete quando la Polonia vinceva 1-0 ma è stata annullata per l’intervento del Var che ha segnalato un fallo di mano. McTominay è più abituato a far gol, nella scorsa stagione è andato in doppia cifra al Manchester United".