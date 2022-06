Pasquale Bruno: "Questi 4 nomi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. Avrei voluto vedere Bonucci marcare a campo aperto Maradona o Van Basten"

Serie A - Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole dell'ex difensore del Torino:

"Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? Sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o Van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa"