Parma-Napoli, esperimento Gattuso: Lozano prima punta al posto di Mertens!

Ultime notizie Napoli calcio. La Serie A volge al termine e il calendario sembra fatto apposta per facilitare la preparazione del Napoli, che nel rush finale avrà la chance di misurarsi contro avversari di valore crescente: Parma, Sassuolo, Inter e Lazio, sparring partner di media e alta classifica con i quali la squadra di Gattuso potrà fare le prove generali decisive alla vigilia della resa dei conti con il Barcellona.

Parma-Napoli si gioca oggi alle ore 19:30 allo stadio Tardini.

Parma-Napoli, formazioni probabili

Per questo anche a Parma è previsto un turn over consistente: sette titolari differenti rispetto alla sofferta vittoria di appena tre giorni fa contro l’Udinese, con Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Elmas (o Allan), Demme, Politano e Lozano pronti a partire dal primo minuto. Ospina non è stato invece convocato per un affaticamento muscolare. Tra i big turno di riposo per Fabiàn Ruiz e Callejòn, mentre Milik è assente per squalifica e Mertens dovrebbe iniziare dalla panchina, dopo il recupero a tempo di record dall’infortunio al gluteo subito domenica scorsa.

Lozano prima punta

Al centro dell’attacco ci sarà quindi Lozano ed è un esperimento che Gattuso aveva in mente da tempo, a prescindere dalla situazione d’emergenza nel reparto offensivo. Il tecnico calabrese è infatti intrigato dalla velocità del messicano, che oltretutto verrà quasi esentato dalla fase passiva e avrà dunque la libertà di scatenare al massimo i suoi "cavalli", per andare all’assalto senza ulteriori compiti tattici della porta avversaria.