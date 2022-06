"Parleranno i presidenti e si concluderà", Deulofeu-Napoli: affare in dirittura d'arrivo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un virgolettato dell'affare Deulofeu che vede Napoli e Udinese in trattativa per trovare la quadra giusta sul prezzo del cartellino.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Deulofeu:

"La frase ricorrente - sotto voce - sembra preparare al botto finale. «Poi parleranno i presidenti e si concluderà». E’ cominciato, ovvio, con distanze siderali: 25 la richiesta, 13 l’offerta, poi Cristiano Giuntoli e Pierpaolo Marino si sono presi il tempo necessario per riflettere, per chiudersi in «conclave» con i rispettivi club e per aggiornarsi. Il Napoli è arrivato a 18, o lì arriverebbe al massimo, l’Udinese non è riuscito ancora a indietreggiare ma finirà per farlo, probabilmente: venti milioni potrebbero bastare per alzare i calici"