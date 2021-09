Paolo Sorrentino, premio speciale a Venezia: "Il mio grazie va anche a Maradona"

Napoli Calcio - Dedica speciale per Paolo Sorrentino che a Venezia ha vinto il Gran Premio della Giuria, anche se 'E' stata la mano di Dio' avrebbe meritato di più. Ecco quanto riporta Il Mattino oggi in edicola:

Il suo grazie è per il papà e la mamma scomparsi, per i fratelli, la moglie Daniela e i figli Anna e Carlo; «per Maradona, per le persone che mi hanno accettato da ragazzo, Antonio Capuano e Umberto Contarello, per il mio primo produttore e caro amico Nicola Giuliano», per gli attori e per Netflix che ha coprodotto il film e lo porterà in giro per il mondo