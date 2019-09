Tutti pazzi per Mario Rui, tripudio di 7.5 e 8 in pagella: "Strepitoso in tutto quello che fa, baluardo insormontabile"

Un tripudio per Mario Rui che si conquista 7.5 e 8 in pagella come se piovessero sui quotidiani nazionali (sportivi e non). La stampa lo esalta, di seguito tutte le pagelle e i commenti del portoghese.

Pagelle quotidiani Mario Rui dopo Napoli-Liverpool 2-0

Corriere dello Sport 8: Lo aspetta da tempo e stavolta non vuole scherzi. Stavolta Salah trova un avversario durissimo, scaltro, rapido, coraggioso e orgoglioso. Solo una volta Mario si fa fregare sull’anticipo. E poi riparte di continuo: è il suo cross a mettere sul piede di Mertens la palla-gol più bella prima delle due reti.

Tuttosport 7: Provvidenziale una chiusura a fi ne primo tempo ad anticipare Salah completamente solo, da applausi il passaggio che lancia Mertens, con il Liverpool che si salva grazie al portiere

Corriere della Sera 7.5: vince la corsa con Salah, che non è l’ultimo arrivato. Tecnica e personalità: un repertorio inaspettato da chi era ultimo nelle gerarchie di Ancelotti.

Il Mattino 7,5: Si riscatta, Salah annullato! Strepitoso in tutto quello che fa, compreso il sostegno continuo allamanovra. Baluardo insormontabile per un tale di nome Salah, estasiante in alcuni rilanci.

Repubblica 7.5: Si esalta nel clima da battaglia, anche se il più piccoletto.

Gazzetta dello Sport 8: Perfetto in chiusura, Salah non gli scappa e siccome l’egiziano non lo segue è uomo in più davanti. Che cross per Mertens.