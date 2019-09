Pioggia di 8 per Koulibaly, la stampa lo esalta: "Il gigante è tornato, chiusure da applausi. Con lui non si passa"

Kalidou Koulibaly sta tornando in forma e si vede. Dopo le prime prove un po' in affanno in campionato, ieri contro il Liverpool hafatto la voce grossa sbarrando la strada all'attacco dei Reds in ogni circostanza. Di seguito i voti e commenti dei principali quotidiani italiani:

Pagelle giornali Koulibaly dopo Napoli-Liverpool 2-0

Il Mattino 7.5: È come il signorWolf di Pulp Fiction, risolve i problemi che creano gli altri.Anche se qualche passaggio a vuoto proprio non riesce a non averlomale sue scivolate sono da batticuore.

Gazzetta dello Sport 8: è tornato Kalidou ed il San Paolo è tutto per lui: 4-5 chiusure da applausi. Il padrone dell’area di rigore è il senegalese, e lo diventa ancora di più quando qualcuno cala nel finale.

Corriere dello Sport 8: E’ tornato il gigante che conoscevamo. Quando KK sta così, anche l’attacco dei Reds deve fermarsi. D’anticipo, di testa, in scivolata, ogni intervento è un applauso

Corriere della Sera 7: la risolve sempre lui, anche se con qualche patema. Il gigante è tornato.

Repubblica 8: stopper gigantesco, dalle sue parti non passa nessuno.

TuttoSport 7: Sradica un paio di volte il pallone dai piedi degli inglesi con una naturalezza disarmante, è la roccia alla quale aggrapparsi.