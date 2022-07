Ostigard sempre più vicino al Napoli, da definire la trattiva col Brighton: la formula

Il difensore Ostigard sempre più vicino al Napoli secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Mattino. Rasta da definire la trattativa col club inglese.

Intanto il Napoli ha individuato in Ostigard del Brighton, l’anno scorso in prestito al Genoa, il centrale da aggiungere in rosa: già da tempo il club azzurro ha avuto il gradimento da parte del difensore norvegese, 22 anni, e resta ora solo da definire la trattativa con il Brighton. Il Napoli vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto.