CorSport - Rinnovo Ospina, ore decisive: nuova offerta del Napoli, ecco cosa aspetta il colombiano

Notizie Napoli calcio. il futuro di Ospina a Napoli resta in bilico: il portiere colombiano è in scadenza di contratto e ad oggi non c'è ancora accordo con il club di De Laurentiis. Sul colombiano, inoltre, sono vigili diversi club a partire da Real Madrid e Villarreal.

Del futuro di Ospina a Napoli e del suo rinnovo ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport: