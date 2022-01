Ospina rinnova? Gazzetta: ecco perchè un nuovo contratto con il Napoli è improbabile

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perchè il rinnovo di Ospina è da ritenersi improbabile.

"L’idea di base cavalcata in questo momento dal Napoli è quella di puntare sul 24enne di Udine. Questione prima di tutto di prospettive legate al fattore età. Perché i 33 anni compiuti ad agosto da Ospina incidono molto guardando a un eventuale nuovo contratto. Sulla sfondo c’è una ridiscussione del monte ingaggi per tagliare i relativi costi nella misura del 30 per cento. Quel sorpasso L’ingaggio di Ospina attualmente si aggira sui 2 milioni di euro. Il colombiano è alla quarta stagione in azzurro: il suo nome ultimamente è stato accostato al Real Madrid di Ancelotti, che lo ha allenato proprio a Napoli. Il futuro in azzurro appare comunque ai titoli di coda".