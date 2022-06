Osimhen via da Napoli? CorSport: ecco chi è l'attaccante prediletto da ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale è il nome preferito dal Napoli qualora si materializzasse davvero la cessione di Osimhen per 100 milioni.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Gianluca Scamacca del Sassuolo è il prediletto da un po' ma è un'operazione complessa per i costi e per la concorrenza, e così nelle ultime settimane è venuto fuori un altro profilo: Beto, ventiquattrenne attaccante dell'Udinese che fino ad aprile, e dunque fino a una lunga pausa forzata per infortunio, ha collezionato gol e giocate importanti. Anche in Premier, casa Chelsea, c'è un attaccante che piace a Giuntoli: Armando Broja, ventenne gigante della Nazionale albanese reduce dal prestito al Southampton".