Recupero fisico, alta intensità e capacità aerobica: mago Sinatti, ecco come ha tirato a lucido Osimhen in poco tempo

Notizie Napoli calcio. Osimhen è tornato a trascinare il Napoli a suon di gol, riscoprendo in breve tempo un'ottima condizione fisica dopo l'avventura in Coppa d'Africa.

Merito soprattutto del lavoro del preparatore Francesco Sinatti, che ha dedicato un programma personalizzato ad Osimhen per tirarlo a lucido. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

Una rinascita che non è casualmente legata al ritorno di Francesco Sinatti, il preparatore atletico: lo ha trovato in apnea per via dello stress da Coppa d’Africa e ha ritenuto di dover personalizzare le cure su di lui. In questi pochi giorni, non solo lo ha messo a lavorare di squadra ma anche sviluppato delle schede personalizzate: recupero fisico e lavoro di alta intensità con la palla, provando ad aumentare la capacità aerobica.