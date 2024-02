Osimhen può portare 180 milioni di euro al Napoli, c'è un paradosso su Victor e De Laurentiis

Il viaggio europeo del Napoli dipenderà dall’uomo con la valigia, Victor Osimhen. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Uno dei centravanti più ambiti sul mercato che ADL ha già salutato pubblicamente, certificandone l’addio a giugno, ma a cui prima chiederà un ultimo regalo d’addio: salvare la stagione del Napoli.

“Al più tardi giovedì in campo, per poi guidare la squadra sabato contro il Genoa. È un paradosso che il Napoli debba aggrapparsi a lui nonostante De Laurentiis abbia ammesso che andrà via: il miraggio Champions, la qualificazione a un’altra coppa europea, il passaggio ai quarti di Champions valgono oro.

Sono la base imprescindibile per l’approdo al Mondiale per Club 2025 e guadagnare il diritto alla partecipazione insieme con altri 50 milioni (o giù di lì). E la cessione (nel mirino di Psg, Chelsea, Arsenal, United e Real) frutterà più o meno 130 milioni”