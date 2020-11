Osimhen out, quasi certo il forfait col Milan! Tuttosport: fa fatica ad alzare il braccio, ieri ha svolto solo lavoro in palestra

Notizie Calcio Napoli - Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente. Ne parla Tuttosport:

"Quasi certamente dovrà saltare la gara con il Milan anche il nigeriano Osimhen. Il centravanti fa fatica ad alzare il braccio e ieri ha svolto solo lavoro in palestra, soprattutto con la cyclette, oltre ad essere sottoposto alle terapie che serviranno per risolvere in fretta la lussazione alla spalla destra".