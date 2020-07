Osimhen-Napoli, venerdì gli ultimi contatti. Cdm: nessuna offerta dall'Inghilterra, ADL aspetterà ancora qualche giorno

Ultime calcio Napoli - Gattuso lavora sulla squadra, Giuntoli e De Laurentiis pensano al mercato. «C’è una trattativa in corso, non posso dire di più», ha dichiarato il presidente del Lille Gerard Lopez nella conferenza stampa sulla partnership con il Mouscron, club belga acquisito proprio da Lopez.

Osimhen

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Venerdì gli ultimi contatti tra le parti, De Laurentiis intende aspettare i primi giorni della prossima settimana per verificare l’evoluzione della trattativa per Osimhen, al momento non sono giunte dall’Inghilterra offerte ufficiali al Lille. Ieri c’è stato un incontro tra De Laurentiis e Ramadani, sul piatto varie questioni importanti: il rinnovo di Maksimovic da formalizzare, l’offerta del Manchester City per Koulibaly ancora bassa, il ruolo d’intermediazione del potente procuratore nella trattativa con la Juventus e un approfondimento su Jovic del Real Madrid, l’alternativa ad Osimhen se entro pochi giorni l’attaccante nigeriano non pronuncerà il fatidico sì al pressing del Napoli".