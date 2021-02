Osimhen la nuova speranza per Gattuso, CorSport: ha dimostrato di essere ancora lontano da una condizione accettabile

Ultime notizie Napoli - Lacrime napoletane, lacrime d'attacco tinte d'azzurro: a Gattuso, è il caso di dirlo, non resta che Osimhen, l'uomo da 70 milioni di euro che ora dovrà ricominciare a trascinare il Napoli a mille all'ora. Ora più che mai, come racconta il Corriere dello Sport.

“La nuova speranza di Rino si chiama Victor: è tornato titolare dopo una novantina di giorni, ha dimostrato di essere ancora lontano da una condizione accettabile. Il ritmo partita è in crescita, la lunghissima inattività e le problematiche varie affrontate e superate sin dal 13 novembre hanno lasciato segni evidenti. Per consentirgli di ritrovare la migliore condizione fisica è necessario spedirlo in pista con una certa continuità”