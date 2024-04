Osimhen ha un debito d'amore con Napoli, Gazzetta: c'è un obiettivo che vuole raggiungere come ultimo gesto di ringraziamento

Ultime notizie SSC Napoli - Un patto con la città, quello dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen, prima ancora che con lo spogliatoio come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Osimhen ha un debito d'amore con Napoli

Osimhen lo deve ai napoletani, che lo hanno travolto d’amore in questi quattro anni in Campania, trattandolo come mai prima gli era accaduto in carriera: