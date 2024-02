Osimhen gioca Napoli-Genoa o va in panchina? La scelta di Mazzarri è già fatta

Victor Osimhen perde l'aereo e rientra a Napoli in ritardo, a ridosso della prossima partita di campionato di Serie A contro il Genoa. Una gara decisiva per il futuro di Mazzarri e dello stesso Napoli.

Osimhen

Adesso si vuol capire se alla fine Osimhen scendeà in campo in Napoli-Genoa dopo quello che è accaduto, dove ha perso l'aereo non per colpa sua ma per una serie di ritardi e la coincidenza tra un volo e un altro che è poi saltata. Di sicuro poteva tornare prima come hanno fatto anche gli altri compagni nigeriani che giocano in Italia, Chukwueze e Lookman.

Napoli-Genoa: Osimhen in campo o in panchina?

Napoli - Novità importanti che riguardano quello che sarebbe accaduto a Victor Osimhen che va in ritiro con il resto dei compagni prima di Napoli-Genoa. L'attaccante nigeriano si aggregherà alla squadra in ritiro a Pozzuoli e sarà convocato per la gara con il Genoa valida per il prossimo turno di Serie A.

Come riportato dai colleghi de Il Mattino però non sembra che alla fine Osimhen sarà titolare in Napoli-Genoa, ma andrà in panchina. Una notte e una mattinata di riposo magari non basteranno per recuperare dalle dalle fatiche di un viaggio di ritorno lungo e tormentoso, con uno scalo a Istanbul di quasi 12 ore, dopo un volo di altre 10 ore da Lagos.

Osimhen ha saltato l'allenamento e l'incontro con Mazzarri ma per Napoli-Genoa dovrebbe andare in panchina secondo Il Mattino, per giocare poi nella ripresa almeno trenta minuti.