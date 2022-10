Osimhen convocato per Cremona? CorSport: oggi il responso decisivo, ecco come lo gestirà Spalletti

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, Victor Osimhen scalpita: non ne può davvero più di stare fuori. L'attaccante, su di morale per la nascita di sua figlia avvenuta ieri a Napoli, non vede l'ora di tornare a riassaporare il ritmo partita e di tornare a dare una mano ai suoi compagni di squadra che in questo periodo non stanno facendo sentire per niente la sua mancanza. Luciano Spalletti ha già in mente cosa fare con Osimhen.

Osimhen convocato per Cremona?

Come si legge sul Corriere dello Sport, Osimhen è guarito. Le cure mediche hanno funzionato ed è pronto. Oggi, se arriverà il placet definitivo dello staff medico, potrà riaggregarsi in gruppo e puntare ad una convocazione per la gara contro la Cremonese. Spalletti non vuole correre rischi inutili. Se Victor sarà convocato, allo Zini partirà in panchina. La gestione sarà accurata e graduale. Se poi il rientro dovesse slittare a mercoledì con l'Ajax la situazione non muterebbe in termini di gestione.