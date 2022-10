Osimhen c'è! Si attende il via libera per Cremona ma il ritorno in campo sarà graduale

Victor Osimhen, diventato ieri papà e è stato esentato con un permesso dall’allenamento mattutino del Napoli a Castel Volturno.

Come riporta La Repubblica:

"Spalletti ritrova il suo numero 9 nelle condizioni psicofisiche ideali: con il morale alto per il fiocco rosa sulla porta di casa e il via libera appena ricevuto dallo staff medico, anche se ovviamente la ripresa del giocatore dovrà essere graduale. Primo obiettivo la convocazione per la trasferta di domenica pomeriggio a Cremona, in cui almeno part time gli azzurri avranno a disposizione un’arma in più per consolidare il loro primato in classifica in campionato, dopo esserci già riusciti in Champions".