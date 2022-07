Offerta choc a Koulibaly, CorrSera: la decisione spetta a Kalidou. Spalletti spera, nessuna offerta è arrivata

La questione Koulibaly (che raggiungerà i compagni in ritiro giovedì prossimo), molto cara a Spalletti, è stata chiarita. Sui tempi e soprattutto sulle cifre. Il difensore senegalese ha il contratto che scade a giugno 2023, è nel mirino della Juventus («per loro è incedibile», chiarisce Giuntoli) del Chelsea e del Barcellona.

Come riporta Il Corriere della Sera:

«Per lui è pronta una fascia da capitano molto grande, quella che era di Insigne non gli basta», mentre lo dice a Spalletti sorridono gli occhi. Spera che accetti la proposta di rinnovo del club, che si spinto oltre gli standard anche su sua richiesta. Giuntoli chiarisce: «A Kalidou, che ha rappresentato il Napoli negli ultimi 9 anni in maniera straordinaria, il presidente De Laurentiis ha offerto 6 milioni netti per 5 anni, oltre che un futuro da dirigente. Una proposta incredibile che il ragazzo ha meritata in campo e fuori dal campo, è come se valesse il doppio rispetto a quello che prendeva prima». Tocca dunque a lui decidere, scegliere se legarsi al Napoli per la vita o assecondare una esigenza anche legittima di chiudere la carriera in una piazza più ambiziosa. Del resto Koulibaly per ora ha preso tempo. Giuntoli: «Alla nostra offerta ha risposto che deve pensare, deve guardarsi intorno. Ha preso un po’ di tempo». Offerte ufficiali finora non ne sono arrivate, Spalletti incrocia le dita ma i tempi del mercato sono ancora lunghi".