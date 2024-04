Ultime notizie SSC Napoli - Matteo Politano stavolta partirà dal 1’, giocherà a destra nel tridente con Kvaratskhelia e Osimhen come racconta l'edizione del Corriere dello Sport.

Napoli-Frosinone, occhio ai diffidati

L'attaccante nigeriano del Napoli è diffidato, così come Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi. In caso di giallo, salteranno la trasferta di Empoli. Come scrive il quotidiano in edicola, l'allenatore del Napoli Francesco Calzona non se lo augura di perderli.