Nuovo studio su AstraZeneca: efficace al 79%, non ha nessun legame con le trombosi

Ultime notizie Napoli. Oggi il Corriere della Sera pubblica i dettagli di un nuovo studio condotto negli Stati Uniti d'America sul vaccino AstraZeneca contro il coronavirus. Stando ai nuovi test clinici, il vaccino AstraZeneca sarebbe efficace, sicuro, privo di effetti collaterali gravi e assolutamente non legato alle trombosi.

Nuovo studio su AstraZeneca

La sperimentazione è stata condotta su oltre 32mila volontari reclutati in USA, Cile e Perù. Dallo studio è emerso che il vaccino AstraZeneca è efficace al 79%, quindi molto più del 62% di efficacia di cui parlavano i primi studi; l'efficacia sale addirittura al 100% nell'evitare gravi complicanze dell'infezione.

Si legge sul Corriere della Sera: "Non sono stati segnalati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Il comitato indipendente per il monitoraggio e la sicurezza non ha riscontrato un aumento del rischio di trombosi e nemmeno eventi di trombosi venosa cerebrale (che avevano spinto l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, a una temporanea sospensione delle vaccinazioni in Europa)". I dati di efficacia per età, invece, chiariscono anche che si è registra un’efficacia dell’80% nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni.