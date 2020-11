Nuovo protocollo serie A, si va verso una bolla di soli sette giorni: tutte le novità proposte dai medici dei club

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Laboratorio unico, bolla in ritiro per una settimana, tamponi prepartita più a ridosso della gara, Authority di riferimento attiva 24 ore su 24 all’interno della Lega, richiesta al ministero della Salute di individuare una «figura di riferimento» che coordini e indirizzi le Asl per evitare «difformità». Sono alcune delle «raccomandazioni» che la Federazione Medico-Sportiva ha proposto alla Lega e che ieri sono state girate a tutti i club di serie A. Obiettivo: in una fase di emergenza e con un preoccupante rialzo delle positività anche nel calcio, stringere le maglie del protocollo Figc validato dal Cts. Protocollo che resterà in ogni caso in vigore, ma a cui saranno aggiunte delle norme per un’autoregolamentazione «ancora più rigorosa». Dunque per il via libera non ci sarà necessità di un sì in sede federale. Peraltro Gravina condivide il tentativo di declinare in maniera più severa le norme. In ogni caso, queste novità riguarderanno soltanto il pianeta serie A".