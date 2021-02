Nuovo DPCM: spostamenti vietati fino al 5 marzo. Le Regioni chiedono riaperture

Ultimissime notizie coronavirus. Fino al 5 marzo sarà vietato spostarsi tra una regione e l'altra, anche tra quelle gialle. Il decreto legge, che proroga l'attuale divieto in scadenza il 15 febbraio, sarà approvato oggi da un consiglio dei ministri straordinario che, salvo imprevisti, concretizzerà la misura sostenuta dai ministri Francesco Boccia (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute). È stato anche sentito il presidente incaricato Mario Draghi, sarebbe poco accettabile, da punto di vista istituzionale, approvare un decreto così importante da parte di un governo uscente. Non farlo, però, causerebbe un vuoto normativo, perché il divieto in vigore scade domenica e, dunque, si rischia la corsa ai viaggi con effetti devastanti per la trasmissione del virus.

Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli.

Spostamenti vietati e possibili riaperture

Intanto i governatori delle Regioni hanno adottato una linea comune. I governatori propongono di valutare possibili e graduali riaperture per cinema, palestre e teatri, sia pure con ingressi contingentati. Si sceglie il 5 marzo perché consente di uniformare tutti i provvedimenti sul Covid, visto che in quella data scade anche il Dpcm in vigore e dunque il governo Draghi dal 6 marzo potrà sviluppare la nuova strategia sul fronte del contrasto dell'epidemia.