Nuovo allenatore, ADL continua a sondare 4 nomi: Pioli e Conte lo tengono in standby, le ultime

Ultime calcio - De Laurentiis ha cerchiato in rosso una ristrettissima lista di allenatori a cui affidare il compito di risollevare la squadra dopo l’oblio di questa fallimentare stagione. I nomi sul taccuino sono quelli di Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Ma la partita a scacchi si sta giocando sopratutto sulla scelta tra Conte e Pioli, con Gasperini sullo sfondo.

De Laurentiis aspetta il nuovo allenatore

Come riporta Il Mattino, a questo punto Conte dovrà sciogliere le riserve con De Laurentiis che si ritroverebbe ad avere anche un maggiore potere contrattuale. Per il momento, l’offerta resta di un triennale da 8 milioni a stagione e carta bianca sul mercato. Conte ci sta pensando, riflette, osserva, ha voglia di tornare in panchina e sta seguendo con attenzione anche le vicende in casa Milan dove c’è Stefano Pioli. Ma la sua avventura in rossonero è ai titoli di coda. L’unica certezza è che Pioli l’anno prossimo intende comunque sedere su una panchina importante. Con Gian Piero Gasperini il discorso è un po’ più complesso ma De Laurentiis però ha fretta. C’è da programmare la prossima stagione e la scelta dell’allenatore è prioritaria per poi muoversi sul fronte rinforzi. Ecco perché non è tramontata l’ipotesi che porta a Vincenzo Italiano.